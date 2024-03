Trappeto: stessa spiaggia, a cambiare è il lungomare

Fondi del Pnrr: un milione di euro per mettere in sicurezza le aree della Ciammarita e di Casello. Gli interventi, cominciati nel maggio dell’anno scorso, dovrebbero terminare entro l’inizio dell’estate

TRAPPETO (PA) – Con l’inizio dell’estate prossima, i lavori di riqualificazione delle spiagge di Trappeto, Casello e Ciammarita dovrebbero essere conclusi. Il cronoprogramma è stato finora rispettato e i lavori, cominciati nel maggio dello scorso anno, proseguono a ritmo sostenuto per poter giungere a conclusione nei tempi fissati.

Sopralluogo dell’Amministrazione comunale

Proprio in questi giorni si è tenuto il sopralluogo dell’Amministrazione comunale, per verificare la situazione e l’andamento dei lavori, e la ditta incaricata dell’appalto di cantiere ha assicurato che, al netto di intoppi, tutte le attività dovrebbero chiudersi entro maggio. In particolare, gli interventi riguardano la demolizione dei muri di contenimento e la loro totale ricostruzione con nuove tecnologie, il rifacimento delle vie di accesso alle spiagge con nuovi accessi per i diversamente abili, la totale riqualificazione urbana dei due lungomari con ringhiera e area parcheggio.

Riqualificazione urbana del litorale di Trappeto

Un vero e proprio progetto di cambiamento e messa in sicurezza con la riqualificazione urbana del litorale, che ridarà finalmente sicurezza e decoro alle nostre spiagge. L’investimento ammonta a quasi un milione di euro ottenuto grazie ai fondi del Pnrr, e a conclusione dei lavori le aree avranno un aspetto del tutto nuovo, improntato ad una maggiore sicurezza e inclusività. “Una grande soddisfazione per la mia Amministrazione – ha commentato il sindaco Santo Cosentino – e per la mia comunità. Un altro importantissimo traguardo si sta raggiungendo per il nostro paese, che si aggiunge a tutti gli altri ottenuti dalla mia amministrazione. Lavori necessari, in due luoghi di fondamentale importanza, che riqualificheranno e daranno decoro ad entrambe le spiagge”.

“A fine giugno – ha aggiunto il primo cittadino – i lavori saranno sospesi per poi ricominciare alla fine della stagione estiva. Un altro cantiere essenziale per il futuro del nostro paese è iniziato, grazie al grandissimo lavoro di progettazione svolto dalla mia amministrazione, da chi collabora con la mia giunta e dall’ufficio tecnico del nostro Comune. Continueremo senza sosta a dare al nostro paese una nuova prospettiva di futuro tanto attesa e sempre migliore”.

Questi interventi si sono resi necessari per via delle cattive condizioni dei muretti di delimitazione delle spiagge con la strada, dove ricadono anche i parcheggi. Alla Ciammarita, poi, si è anche verificato nel tempo il cedimento di questi muretti a causa delle condizioni fatiscenti della muratura.

Una complessiva situazione di scarsa sicurezza che ha indotto ad effettuare questo investimento. Nel 2021 era anche franata una parte del costone che sovrasta il muro di contenimento in pietra dell’unica strada di collegamento tra il centro abitato del paese e la spiaggia che conduce al “Lido Casello”.

Fortuna ha voluto che questo episodio sia accaduto al di fuori della stagione balneare, con molti meno villeggianti e turisti in giro; nessun danno a cose o persone si è verificato, al momento del distacco della zona non transitavano auto o pedoni. È stato comunque necessario chiudere il passaggio di tutti i mezzi, e anche il traffico ferroviario è stato sospeso, in quanto i binari passano proprio sopra il costone franato. Non è stata la prima volta che si è verificata una frana proprio in quella zona. Era già successo nella primavera del 2015, quando vennero giù pietre e terra dal costone prospiciente il parcheggio, a qualche decina di metri di distanza da dove è accaduta la frana del 2021. In quel caso furono fatti dei lavori di contenimento con reti metalliche.