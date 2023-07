Incendio in piattaforma petrolifera lontano dalle coste di Pozzallo: l’intervento dei vigili del fuoco in elicottero

Piattaforma petrolifera lontano dalle coste di Pozzallo (Ragusa) in fiamme, l'intervento dei vigili del fuoco in elicottero

L’incendio a bordo della piattaforma

La piattaforma petrolifera ha lanciato l’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco di Ragusa per l’incendio scoppiato nelle ore della mattinata di oggi. La sala operativa ha assegnato l’intervento ai vigili del fuoco di Catania che sono intervenuti in modo magistrale con l’ausilio di un elicottero.

Il mezzo, un Aw139 “Vf 145”, ha prima sorvolato al di sopra della piattaforma petrolifera per constatare la situazione e poi ha fatto scendere a bordo un gruppo di soccorsi che hanno estinto le fiamme. Ancora non è chiara la causa dell’incendio e neanche i danni, le indagini del caso sono in corso.

Video e foto Vigili del Fuoco Catania