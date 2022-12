Paura al ristorante, scoppia incendio improvviso: titolare ferito e ustionato

Paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza, dopo l'incendio scoppiato in un ristorante a Cattolica Eraclea (AG). La prima ricostruzione.

Si registra un incendio in un ristorante di via Collegio, nel centro di Cattolica Eraclea, comune in provincia di Agrigento.

In seguito al rogo, è rimasto ferito – fortunatamente in modo lieve – il titolare dell’esercizio commerciale.

L’incendio al ristorante di Cattolica Eraclea: prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incendio avvenuto all’interno dell’attività di ristorazione di via Collegio sarebbe di natura accidentale. All’interno del locale, quando il rogo è divampato, erano presenti sia i proprietari che alcuni clienti.

Il titolare sarebbe rimasto ferito alla testa a causa del crollo di una cappa. In più, il malcapitato avrebbe riportato delle leggere ustioni mentre tentava di spegnere autonomamente l’incendio con un estintore. Per fortuna, però, le ferite non sarebbero gravi.

Sul posto, ricevuta la segnalazione di quanto accaduto al ristorante, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento per spegnere le fiamme. Per fortuna, i pompieri hanno estinto il rogo senza particolari conseguenze. Sul posto sono giunti anche i vigili urbani e i carabinieri della stazione cittadina per i rilievi e le indagini di rito.

Immagine di repertorio