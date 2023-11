Incendio nella notte, due camion “divorati” dalle fiamme: aperta inchiesta ad Agrigento

Si indaga su un incendio ai danni di una ditta di autotrasporti con sede a Villaseta, quartiere di Agrigento.

Paura nella notte tra giovedì e venerdì nel quartiere Villaseta di Agrigento, dove un pericoloso incendio ha distrutto due camion di una ditta di autotrasporti.

L’episodio è avvenuto in via Zunica e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

Incendio a Villaseta distrugge due camion

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta dell’accaduto, così come il bilancio dei danni registrati in seguito al rogo. Al momento tutte le ipotesi sull’origine delle fiamme sono ritenute possibili dagli inquirenti: anche se rimane privilegiata la pista del dolo, non si esclude che l’accaduto sia frutto di un incidente riconducibile a un corto circuito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile di Agrigento e i vigili del fuoco. La Procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

Immagine di repertorio