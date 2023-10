Incendiata parete esterna di un’abitazione nell’Agrigentino, indaga la polizia

La figlia del proprietario si è accorta delle fiamme ed è riuscita con mezzi di fortuna a domare l'incendio

Indagini in corso per chiarire l’incendio della parete esterna di un’abitazione di un 42enne in contrada Pidocchio a Canicattì, in provincia di Agrigento. Secondo gli inquirenti, un uomo avrebbe cosparso di liquido infiammabile un tubo di scarico e appiccato il fuoco.

L’intervento della polizia

La figlia del proprietario si è accorta delle fiamme ed è riuscita con mezzi di fortuna a domare il rogo. Poco dopo è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. Una telecamera di videosorveglianza avrebbe ripreso la scena. Intanto la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio.