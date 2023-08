Panico su volo Catania-Ancona, fiamme improvvise dal motore

Incendio subito dopo il decollo, disagi e paura per i passeggeri di un volo partito dallo scalo di Fontanarossa.

Momenti di paura per i passeggeri di un volo Catania-Ancona di Volotea in partenza ieri sera alle 19 dallo scalo di Fontanarossa per un incendio scoppiato poco dopo il decollo.

Panico e disagi per i malcapitati a bordo, ma per fortuna sembra non si siano registrati feriti.

Incendio su volo Catania-Ancona di Volotea

Il volo (V7 1702), subito dopo il decollo, sarebbe dovuto rientrare per un problema con fiamme che fuoriuscivano da uno dei due motori, come riporta anche il Corriere Adriatico.

Panico tra i passeggeri, ma l’aereo fortunatamente sarebbe atterrato senza alcun problema. I passeggeri in partenza per la città marchigiana hanno dovuto attendere un nuovo volo, partito intorno alle 22 e giunto a destinazione in tarda serata.

“Un boato sordo”, racconta Alessandra Barucca, consigliera comunale di Senigallia che si trovava a bordo del volo da Catania, che tra l’altro pare trasportasse anche due neonati. “Qualcuno ha visto le fiamme divampare dal motore sinistro”, aggiunge.

Pare che i passeggeri che da Ancona dovevano raggiungere Palermo con il volo della stessa compagnia (V7 1511) in partenza alle 21 abbiano dovuto attendere un nuovo velivolo che li portasse a destinazione. Sarebbero partiti con due ore di ritardo, dopo le 23.

Immagine di repertorio