Incidente a Misilmeri, scontro ambulanza-auto: mezzo in scarpata

Ambulanza si scontra contro macchina che precipita in una scarpata per circa 8 metri. Sono rimaste ferite 3 persone.

Un’ambulanza si è scontrata contro un’auto che è finita in una scarpata precipitando per circa 8 metri. Il sinistro è avvenuto questa notte nel palermitano sulla Strada Statale 121, all’altezza di Misilmeri. Sono rimaste ferite, e condotte in ospedale per gli accertamenti del caso, 3 persone: 2 che si trovavano a bordo del mezzo di soccorso e la rimanente all’interno della macchina. Pare che nessun coinvolto sia in pericolo di vita ma il timore è stato notevole considerando la violenza del sinistro.

La dinamica dei fatti: le prime notizie

L’ambulanza stava rientrando in sede dopo aver effettuato un intervento quando ha impattato con il veicolo che è caduto inesorabilmente nella scarpata. Sono subito arrivati sul posto i Vigili del Fuoco e nello specifico la squadra del Nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF). Non sono ancora note le cause che hanno determinato lo scontro.