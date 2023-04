Incidente sulla A18, furgone si scontra con auto: una persona in ospedale

Nuovo sinistro in autostrada: necessario il trasferimento in ospedale per una persona dopo l'impatto, avvenuto nel Catanese.

Pericoloso incidente lungo l’autostrada A18, per la precisione nel tratto compreso tra Acireale e Giarre (in provincia di Catania): un furgone si è scontrato con un’auto.

Si registra un ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania.

Incidente sulla A18, furgone contro auto

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica del sinistro, registrato intorno alle 15,40 di oggi (venerdì 21 aprile). Secondo una prima ricostruzione, a impattare – sulla carreggiata in direzione di Messina – sarebbero stati due mezzi, un furgone con a bordo tre persone e un’auto con il solo conducente.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale. Per una persona a bordo del furgone si è reso necessario l’intervento dei sanitari del servizio 118 e il trasporto in ambulanza in ospedale. Non si hanno al momento ulteriori informazioni sulle sue condizioni. Sul posto presente anche la Polizia Stradale per gli accertamenti di competenza.

Non si tratta dell’unico incidente registrato lungo le autostrade siciliane nelle ultime ore. Infatti, nel primo pomeriggio, un altro sinistro è avvenuto lungo la A19. Un impatto tra un’autocisterna e un veicolo tra Enna e Caltanissetta ha mandato in tilt il traffico, provocando anche il ferimento di 3 persone.