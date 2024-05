Ennesimo incidente sulla A18, camion contro guardrail: traffico in tilt nel Catanese

Un ferito e traffico bloccato: ecco il bilancio dell'ennesimo incidente sulla Messina - Catania, avvenuto nelle scorse ore.

Si registra l’ennesimo incidente sulla A18 Messina – Catania, tra Fiumefreddo e Giarre: coinvolto un camion.

Disagi alla circolazione. Il conducente è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave, ed è stato trasferito in ospedale per i dovuti accertamenti.

Incidente sulla A18, camion contro guardrail a Fiumefreddo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’autoarticolato – adibito al trasporto di rifiuti metallici – si sarebbe schiantato contro il guardrail dell’autostrada A18 nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre, nei pressi del chilometro 55+200, nella corsia in direzione Catania.

Sul posto sono accorsi gli operatori della Polizia Stradale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità, i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso, i tecnici del Consorzio Autostrade Siciliane e i sanitari del 118, che hanno trasferito il ferito in ospedale in ambulanza.

Ingenti i disagi al traffico: il camion, infatti, avrebbe invaso la carreggiata, provocando la formazione di lunghe code in autostrada.

Il dramma di pochi giorni fa

Un altro incidente si è registrato pochi giorni fa nello stesso tratto dell’autostrada A18, ma nella corsia in direzione Messina. Diversi i mezzi coinvolti. Due i feriti, una donna purtroppo in maniera grave. Sul posto, oltre agli operatori di polizia per i rilievi e le operazioni di soccorso e gestione della viabilità, anche l’elisoccorso per trasferire la donna ferita all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Foto dei vigili del fuoco