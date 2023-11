Traffico in tilt sulla A18, camion coinvolto in incidente in autostrada nel Catanese

Lunghe code in direzione Messina, polizia sul posto per ricostruire l'incidente e gestire la viabilità.

Nuovo pericoloso incidente sull’autostrada A18, nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo, in provincia di Catania. Si segnalano code e traffico bloccato in direzione Messina.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Incidente sulla A18, traffico bloccato a Giarre

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, un camion per il trasporto di terra avrebbe invaso – per cause ancora da confermare – avrebbe invaso la corsia opposta. Al momento non si hanno notizie su eventuali feriti o altri mezzi coinvolti.

Tante le code, soprattutto dopo il ponte di Macchia di Giarre. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli operatori della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Una giornata di sinistri

In una giornata caratterizzata dall’allerta meteo e dal maltempo, sono diversi gli incidenti segnalati in varie zone della Sicilia. Alcuni dei più gravi sono avvenuti a Palermo, dove ne giro di poche ore si sarebbero verificati almeno due sinistri.

Nel caso del primo incidente, un’auto avrebbe travolto uno scooter un pedone all’altezza dell’Istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. Nel caso del secondo sinistro, avvenuto in via Ernesto Basile, un 32enne sarebbe stato investito da un’auto mentre attraversava. Sono in corso le indagini per risalire ai due presunti pirati della strada.

Foto da Facebook – Acireale Social. Si ringrazia Franco Assenza per la segnalazione