Maxi incidente sulla A19, scontro tra 4 mezzi in galleria: 5 feriti

Sul posto il personale Anas, traffico temporaneamente bloccato al chilometro 114 della Palermo - Catania.

Nelle scorse ore si è registrato un pericoloso incidente lungo l’autostrada A19 Palermo – Catania, all’interno della galleria San Nicola, tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta.

Purtroppo si registrano dei feriti.

Incidente sulla A19, scontro in galleria

Rimane ancora da confermare e al vaglio degli inquirenti l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, quattro mezzi si sarebbero scontrati – per cause da accertare – all’interno della galleria San Nicola, al chilometro 114 dell’autostrada.

In seguito all’impatto, 5 persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti gli operatori dell’Anas per la gestione della viabilità, andata in tilt per diversi minuti in seguito all’incidente e successivamente ripristinata dopo le operazioni e i rilievi di rito.

Un altro sinistro in galleria poche ore prima

Un altro incidente si è registrato, poche ore prima (nella mattinata di venerdì 12 gennaio, per l’esattezza), sull’autostrada Catania – Siracusa. Secondo la prima ricostruzione presentata dagli operatori dell’Anas, intervenuti sul posto, un furgone e un mezzo pesante sarebbero entrati in collisione all’interno della galleria San Demetrio. Il bilancio è stato di un ferito. Il sinistro ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata, riaperta poco dopo l’intervento degli operatori, e un rallentamento del traffico.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio