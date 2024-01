Scontro in galleria sull’autostrada Catania – Siracusa, un ferito e traffico in tilt

Anas sul posto dopo il sinistro tra due mezzi pesanti all'interno della galleria San Demetrio.

Incidente sull’autostrada Catania – Siracusa nella mattinata di oggi, venerdì 12 gennaio: si registrano un ferito e un importante rallentamento del traffico.

L’incidente

Questa la nota Anas sul sinistro: “L’autostrada Catania – Siracusa è provvisoriamente chiusa al traffico sulla carreggiata in direzione Catania per incidente. Per cause in corso di accertamento, un furgone e un mezzo pesante sono entrati in collisione all’interno della galleria San Demetrio. Si registra un ferito. La carreggiata è stata chiusa per consentire la rimozione dei mezzi incidentati”.

L’impatto al Villaggio Santa Rosalia

Un altro grave incidente, con un ferito in prognosi riservata, si è verificato nelle scorse ore al Villaggio Santa Rosalia a Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, nella serata tra mercoledì e giovedì si sarebbero scontrati – per cause da accertare – due mezzi: uno scooter Piaggio Liberty e un’auto modello Opel Insignia. Ad avere la peggio in seguito all’impatto il 35enne a bordo del mezzo a due ruote, ferito gravemente. Illeso, invece, il conducente dell’auto.

