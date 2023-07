Incidente nel Ragusano, auto si ribalta sulla Sp 2: una donna ferita

Ennesimo incidente in Sicilia, una donna è rimasta ferita in un sinistro autonomo ad Acate. La ricostruzione.

Ancora incidenti stradali in Sicilia. L’ennesimo sinistro lungo le strade isolane si è verificato in queste ore lungo la Strada provinciale 2 all’altezza della località di Acate, all’uscita per Vittoria.

Un’auto si è ribaltata sull’asfalto – a quanto pare in maniera autonoma – per cause ancora da determinare. Al volante della vettura si trovava una donna originaria di Acate che ha riportato delle ferite lievi.

La conducente del mezzo è stata soccorsa in ospedale ma – come detto – non si trova in condizioni preoccupanti.

Secondo incidente in poche ore nel Ragusano

Soltanto due giorni fa, nei pressi di Vittoria, si è verificato un altro incidente. Due scooter si sono incrociati provocando il ferimento di quattro persone, nello specifico due ragazzi e una ragazza. I soggetti coinvolti nell’incidente sono stati soccorsi dai sanitari del 118 del Pte di Scoglitti.

Foto di Franco Assenza