Grave incidente sulla SS 114, due mezzi in collisione: feriti portati in ospedale

Ennesimo incidente sulla SS 114, due auto sono venute in contatto per cause ancora da comprendere. Traffico bloccato.

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 20 dicembre, lungo la Strada Statale 114 all’altezza di Acireale, in prossimità della frazione di Santa Caterina.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, due mezzi si sarebbero scontrati attorno alle ore 22 per cause ancora da comprendere. Sul posto dell’incidente si sono presentati i carabinieri, i quali hanno provveduto a bloccare il transito veicolare tra la rotonda dell’ingresso sud di Acireale, deviando il traffico su via delle Terme.

Incidente Acireale, i soccorsi

Presenti anche alcune ambulanze del 118, con i soccorritori che avrebbero trasportato i feriti – il cui numero è al momento imprecisato – all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Nella zona dove si è verificato l’incidente si sono presentati anche i vigili del fuoco. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte. Maggiori dettagli potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.

Fonte foto: Facebook – Acireale Social