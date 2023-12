Donna sfregiata con l’acido, il marito trasferito all’ospedale Cannizzaro: è in arresto

Entrambi ustionati, il 48enne piantonato in stato di arresto a Catania: ecco gli ultimi aggiornamenti sull'episodio di violenza a Palma di Montechiaro (AG).

Piantonato in arresto all’ospedale Cannizzaro di Catania il 48enne accusato di aver sfregiato la moglie con l’acido a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento.

Moglie sfregiata con l’acido, l’arresto

Il 48enne è accusato di lesioni personali gravissime ai danni della moglie. La donna è attualmente ricoverata al San Giovanni di Dio di Agrigento con ustioni al volto e alla schiena. Anche il marito, trasferito in elisoccorso dal San Giacomo d’Altopasso di Licata (AG) all’ospedale Cannizzaro di Catania, avrebbe riportato delle gravi ferite in seguito all’attacco brutale ai danni della coniuge 50enne: i medici gli avrebbero riscontrato delle ustioni di terzo grado al collo e alle mani.

I precedenti

Prima dell’attacco con l’acido, pare che la vittima avesse già denunciato il marito per violenza e che fosse andata a vivere in una comunità protetta. Nel giorno dell’attacco, la donna sarebbe tornata a casa per recuperare effetti personali e vestiti. Il marito – dal quale la 50enne si stava separando – le avrebbe teso una “trappola“ e le avrebbe gettato contro l’acido subito dopo il suo ingresso in casa.

Sono in corso le indagini della polizia su quanto accaduto.

Immagine di repertorio