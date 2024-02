Incidente alla zona industriale di Brancaccio: motociclista in ospedale

Scontro all'alba tra via Vittorio Ducrot e via Enrico Mattei con un ferito.

Un motociclista ferito dopo l’incidente avvenuto alle prime luci dell’alba di martedì 27 febbraio tra via Vittorio Ducrot e via Enrico Mattei nella zona industriale di Brancaccio (Palermo).

Incidente a Brancaccio, motociclista ferito

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, un’auto e una moto si sarebbero scontrate – per cause ancora da accertare – nel cuore della zona industriale palermitana. In seguito all’impatto, l’auto sarebbe ferita contro un muro.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine per soccorrere le persone coinvolte ed effettuare i rilievi di rito. Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito e trasferito in ospedale. Fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

La tragedia nel Catanese

La settimana in Sicilia si è aperta con un altro incidente, questa volta con esito tragico. Un uomo di 56 anni, infatti, ha perso la vita dopo lo scontro tra il furgone che guidava e un’auto lungo la Strada Statale 385 a Palagonia, in provincia di Catania. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale.

Nel corso dello scorso weekend, invece, un altro incidente ha portato alla morte un uomo di 85 anni di Roccalumera (ME), Giuseppe Pirrone: la sua auto si sarebbe schiantata contro un muro lungo la A18 (Messina-Catania), in zona Taormina.

