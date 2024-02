Tragedia sulla Statale 385, schianto tra auto e furgone: una vittima e due feriti

Nell'incidente ha perso la vita un uomo originario di Palagonia (CT). Due persone in ospedale.

Si registra un nuovo incidente mortale in Sicilia: è di una vittima e due feriti il bilancio del sinistro avvenuto sulla Strada Statale 385 Catania – Caltagirone, nel territorio di Mineo (CT).

Non è stata ancora resa nota l’identità della vittima, un uomo di 56 anni residente a Palagonia.

Incidente mortale sulla Statale 385 a Mineo

L’incidente fatale si è registrato nel tardo pomeriggio di lunedì 26 febbraio. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, un’auto e un furgone si sarebbero scontrati intorno al chilometro 41della Statale 385.

L’impatto si è rivelato mortale per il conducente del mezzo pesante. Altre due persone, rimaste ferite, sono state soccorse e trasferite in ospedale. Al momento non si hanno ulteriori notizie sulle loro condizioni.

I soccorsi dopo l’incidente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone, gli operatori del 118 e i carabinieri di Palagonia per i rilievi di rito e la ricostruzione della tragedia.

Dramma nel Catanese, 12enne investito

Un altro drammatico incidente si è registrato, sempre nelle scorse ore, ad Acireale (CT). Un’auto avrebbe travolto un 12enne mentre attraversava la strada assieme alla mamma. Immediati i soccorsi per il ragazzino, trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso e ricoverato in Rianimazione.

Tragedia a Taormina

Nel corso dello scorso weekend un altro incidente mortale si è registrato in Sicilia. A perdere la vita un uomo di 85 anni di Roccalumera (ME), Giuseppe Pirrone. L’auto dell’uomo sarebbe finita – per cause da accertare – contro un muro nei pressi di una galleria lungo l’autostrada A18 Messina – Catania. Nulla da fare per l’anziano in seguito al violento impatto.

Immagine di repertorio