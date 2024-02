Dramma nel Catanese, 12enne investito da un’auto mentre attraversa: è grave

Travolto da un'auto ad Acireale, il 12enne è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania. Si indaga sulla dinamica dell'accaduto.

Drammatico incidente stradale in provincia di Catania, per l’esattezza lungo via Matteo Ragonisi ad Acireale: un ragazzo di 12 anni è stato investito mentre attraversava assieme alla madre.

Le condizioni del dodicenne, purtroppo, sarebbero piuttosto gravi.

Incidente ad Acireale, 12enne investito

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 21.30 di domenica 25 febbraio, il ragazzino sarebbe stato travolto da un’auto mentre attraversava assieme alla madre lungo via Matteo Ragonisi. Il conducente del veicolo si sarebbe fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il giovane ferito all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso. Avrebbe riportato diverse fratture e un trauma cranico: sarebbe ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Incidente di Acireale, le indagini

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Acireale, che avranno il compito di ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità sulla base di quanto emerso dai rilievi effettuati sul posto.

Dramma a Porto Empedocle

La scorsa settimana un incidente simile si è verificato a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. In base alla prima ricostruzione, un 26enne avrebbe travolto con la sua Jeep una bambina che si trovava in strada assieme alla mamma. La ragazzina, di 11 anni, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e poi all’ospedale dei Bambini di Palermo nel reparto di Rianimazione pediatrica, viste le gravi condizioni.

