Investita da un’auto in corsa, bambina in codice rosso in ospedale nell’Agrigentino

Un 26enne alla guida della Jeep, la bimba si trova in ospedale.

Incidente stradale a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, dove una bambina è stata investita da un’auto in corsa in via Francesco Crispi.

La piccola è stata trasferita in codice rosso in ospedale.

Incidente a Porto Empedocle, bambina investita

Rimane ancora da chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto nella serata di lunedì 19 febbraio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un 26enne avrebbe travolto con la sua Jeep una bambina che si trovava in strada assieme alla mamma.

Il giovane si sarebbe fermato per prestare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza e gli agenti della polizia municipale per i rilievi di rito. La bambina, di 11 anni, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Altri due sinistri nell’Agrigentino

Nelle scorse ore in provincia di Agrigento si sono registrati altri due incidenti. Il primo è avvenuto lungo la Strada Statale 115 – tra Licata e Palma di Montechiaro – e ha coinvolto due auto. Una donna sarebbe stata trasferita in elisoccorso in ospedale, ma per problemi di natura respiratoria.

L’incidente del viadotto Imera

Il secondo sinistro, invece, è avvenuto sul viadotto Imera, scorrimento che collega il centro di Agrigento con il quartiere Fontanelle ad Agrigento. Coinvolti due mezzi: un’auto e una moto. Sul posto, oltre agli operatori di polizia per i rilievi e la gestione del traffico, sono intervenuti gli operatori del 118 per trasferire un ferito in ospedale.

I feriti

Sono 3 in tutto le persone rimaste ferite nel corso degli ultimi incidenti registrati in provincia di Agrigento. Più delicata la situazione della bambina, trasferita in codice rosso in ospedale.

Immagine di repertorio