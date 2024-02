Due incidenti stradali nell’agrigentino: necessario intervento dell’elisoccorso

La dinamica del primo incidente ha reso inevitabile l'impiego dell'elisoccorso, che ha trasportato la donna ferita all'ospedale San Giacomo d'Altopasso.

Due brutti incidenti stradali si sono verificati nell’agrigentino.

Il primo dei due incidenti stradali

Il primo si è verificato lungo la statale 115 tra Licata e Palma di Montechiaro che ha visto coinvolte due auto. Il bilancio è di due feriti, di cui una donna trasferita in elisoccorso all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti polizia e carabinieri, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Licata si sono occupati di estrarre dalle lamiere uno dei feriti, che non versa in gravi condizioni.

Il secondo incidente

Sul viadotto Imera, scorrimento che collega il centro di Agrigento con il quartiere Fontanelle, un’auto ha tamponato una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro che ha riportato vari traumi sul corpo e a bordo di un’ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Ad occuparsi dei rilievi la polizia municipale, mentre le volanti della questura si sono occupati della viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambi le direzioni.