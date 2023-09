Scontro tra scooter e auto sul viadotto Imera, 15enne in ospedale

Iilleso il conducente dell'auto. Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio

Incidente sul viadotto Imera, nel territorio di Agrigento, sulla strada che conduce alla statale 189. Per cause ancora da chiarire, uno scooter guidato da un 15enne si è scontrato con un’automobile con alla guida un anziano. Nell’impatto, molto violento, ad avere la peggio è stato il giovane sbalzato dal veicolo a due ruote e finito sull’asfalto.

Il trasferimento in ospedale

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare il primo soccorso al 15enne, illeso il conducente dell’auto. Poco dopo il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Sul posto presenti gli agenti dell’infortunistica stradale per chiarire la dinamica dell’incidente.