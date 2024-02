Bambina investita all’uscita del panificio, è grave: trasferita a Palermo, ecco come sta

Rimane in prognosi riservata la piccola coinvolta in un drammatico incidente a Porto Empedocle mentre camminava assieme alla madre.

Rimane in prognosi riservata la bambina investita a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento: date le gravi condizioni della piccola, i medici hanno deciso per il trasferimento a Palermo.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo sull’incidente, avvenuto all’uscita da un panificio situato in via Francesco Crispi.

Bambina investita a Porto Empedocle, come sta

Nelle scorse ore, stabilizzato il quadro clinico e superato un delicato intervento chirurgico all’addome, i medici hanno deciso di trasferire la piccola all’ospedale Di Cristina di Palermo. La piccola sarebbe intubata e, purtroppo, in prognosi riservata.

L’incidente

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta del drammatico incidente che ha coinvolto la bambina. La Procura di Agrigento ha avviato un’indagine per chiarire le responsabilità di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, una Jeep – con alla guida un 26enne – avrebbe investito la bambina all’uscita di un panificio di Porto Empedocle. La bimba si trovava in compagnia della mamma.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito la bimba ferita all’ospedale San Giovanni di Dio. Poi, nelle scorse ore, la decisione di portarla a Palermo per le cure nel reparto di Terapia Intensiva pediatrica.

Bambina investita a Porto Empedocle, l’inchiesta

Il 26enne alla guida della Jeep si sarebbe fermato a prestare soccorso alla bambina. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La polizia municipale, intervenuta per i rilievi, ha sottoposto il mezzo del giovane a sequestro per ulteriori accertamenti.

