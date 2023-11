Scontro mortale auto-calesse di Ognissanti, si costituisce il “pirata della strada”

Si sarebbe costituito l'uomo alla guida dell'auto che avrebbe travolto il calesse a Siracusa. Lo scontro è costato la vita a un uomo.

Il 69enne Antonio Di Nicola è l’ennesima vittima della strada in Sicilia: l’uomo è morto in seguito a un incidente mentre viaggiava a bordo di un calesse in via Necropoli del Fusco a Siracusa.

Il conducente dell’auto pirata accusata di aver travolto l’uomo e poi di essere fuggito si sarebbe costituito nelle scorse ore. Adesso rischia l’accusa di omicidio stradale.

Scontro auto-calesse a Siracusa: muore Antonio Di Nicola

Rimane ancora da chiarire la dinamica del sinistro, avvenuto nella mattinata di Ognissanti a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, l’auto si sarebbe scontrata con il calesse all’altezza di una rotonda. L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale per il 69enne Antonio Di Nicola. Anche il cavallo, purtroppo, è deceduto poco dopo.

L’auto coinvolta nel sinistro sarebbe fuggita senza prestare soccorso. Un gesto che ha fatto scattare la “caccia” al presunto pirata della strada.

L’accusa di omicidio stradale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Siracusa, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del conducente del veicolo. L’uomo in questione si sarebbe costituito spontaneamente e nelle prossime ore dovrebbe essere formalizzata a suo carico l’accusa di omicidio stradale.

Eventuali dettagli sul caso e sulla morte di Antonio Di Nicola emergeranno probabilmente nelle prossime ore.

Immagine di repertorio