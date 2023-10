Incidente mortale sulla SS 123, la vittima è un agricoltore di 59 anni

Calogero Ciotta è la vittima del tremendo incidente avvenuto domenica lungo la Strada Statale 123. Ferito un altro uomo.

È Calogero Ciotta, 59 anni, originario di Campobello di Licata, la vittima dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica 22 ottobre lungo la Strada Statale 123, nell’Agrigentino.

L’uomo era un agricoltore e, secondo la ricostruzione del tragico sinistro, sarebbe stato sbalzato fuori dal trattore che si è scontrato con una Fiat Punto.

Calogero Ciotta morto sul colpo

La vittima sarebbe morta sul colpo, dopo essere finita violentemente sull’asfalto. Per lui, quindi, non ci sarebbe stato nulla da fare. Si trova invece in gravi condizioni il 66enne che si trovava alla guida dell’auto, anch’egli di Campobello di Licata.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco del Distaccamento di Canicattì. La persona ferita è stata trasportata all’ospedale “Sant’Elia di Caltanissetta”. La dinamica dell’incidente mortale è al vaglio degli inquirenti.

Fonte foto: Facebook – Morti sul lavoro