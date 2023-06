Incidente nel Calatino, scontro auto-moto sulla Catania-Gela: tre feriti, uno grave

Tremendo incidente stamattina lungo la Catania-Gela, l'impatto ha causato il ferimento di tre persone. Forze dell'ordine sul posto.

Un tremendo incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 28 giugno, lungo la Strada Statale 417 Catania-Gela, all’altezza di Caltagirone. Secondo le prime informazioni, l’impatto sarebbe avvenuto al chilometro 17+200 e avrebbe coinvolto una moto KTM e una Fiat Punto.

Incidente sulla Catania-Gela, le condizioni dei feriti

Numerosi i detriti rimasti sull’asfalto a seguito del tremendo impatto. L’incidente stradale ha causato il ferimento di tre persone che si trovavano a bordo dei mezzi incidentati.

Tra queste, il conducente della moto avrebbe riportato le conseguenze peggiori e, per questo, si troverebbe in prognosi riservata dopo essere stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto si sono presentati i carabinieri di Caltagirone per effettuare i rilievi del caso.

Ancora da comprendere la dinamica di quanto accaduto. Maggiori dettagli sull’incidente avvenuto oggi lungo la Catania-Gela potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.

Foto di repertorio