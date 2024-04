Schianto nel Palermitano, scooter contro Mercedes: due giovani gravi

Ennesimo grave incidente in Sicilia: due giovani di 18 e 21 anni in codice rosso in ospedale.

Spaventoso incidente a Cinisi, in provincia di Palermo, in Corso Umberto I: sono due i feriti, entrambi giovanissimi (18 e 21 anni).

I malcapitati viaggiavano a bordo di uno scooter Honda Sh al momento del violento impatto.

Incidente a Cinisi, gravi due giovani

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per ragioni ancora da verificare, si sarebbero scontrati uno scooter Honda Sh e una Mercedes. In seguito al violento impatto, il conducente dell’auto sarebbe illeso; è andata peggio ai due giovani di 18 e 21 anni a bordo dello scooter, rimasti feriti gravemente.

Residenti e automobilisti in zona hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno soccorso i due ragazzi e li hanno trasferiti in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Purtroppo, sembra che le loro condizioni siano gravi. Uno dei due sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico per le lesioni multiple riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità di quanto accaduto. Sotto sequestro i mezzi coinvolti.

Giornate tragiche in Sicilia

Non è questo l’unico incidente registrato nelle ultime ore in Sicilia. Tra i più recenti, purtroppo con esito mortale, c’è il sinistro autonomo che è costato la vita al 53enne Ion Doru Vacarescu. Il malcapitato avrebbe perso il controllo del proprio scooter – per cause da accertare – e si sarebbe scontrato violentemente contro un albero. L’impatto, purtroppo, è stato fatale. Dinamica molto simile a un altro incidente, costato la vita a una 21enne di Trapani – Alice Culcasi – alla vigilia di Pasqua.

Immagine di repertorio