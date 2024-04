Schianto mortale nella notte in via Dante, ecco chi è la vittima

A perdere la vita nell'ennesimo incidente tragico in Sicilia, a Palermo per l'esattezza, è un uomo di 53 anni.

Si chiamava Ion Doru Vacarescu l’uomo di 53 anni, di origine romena, morto in seguito al tragico incidente in via Dante a Palermo.

Il sinistro fatale si è registrato nella tarda serata di Pasquetta.

Incidente in via Dante, muore Ion Doru Vacarescu

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 53enne – in sella a un T-Max – si sarebbe schiantato con il suo scooter contro un albero, poco prima dell’incrocio tra via Dante e piazza Virgilio. L’uomo sarebbe morto sul colpo: inutili, quindi, i tentativi di rianimazione del personale del 118.

Sono in corso indagini da parte dell’infortunistica della polizia municipale.

Un weekend tragico

Ion Doru Vacarescu non è l’unica vittima della strada in Sicilia degli ultimi giorni: il weekend di Pasqua, infatti, si è rivelato tragico sul fronte degli incidenti. All’alba del Sabato Santo a perdere la vita è stata una ragazza di appena 21 anni, Alice Culcasi, di Trapani: la giovane avrebbe perso – per ragioni da confermare – il controllo della propria auto e si sarebbe schiantata contro un albero.

Nelle scorse ore, invece, un ragazzo di 30 anni, Calogero Pace, è morto a Serradifalco (Caltanissetta). Il giovane, a bordo di una moto, si sarebbe scontrato contro un carroattrezzi intorno alle 14.30 del giorno di Pasquetta.

