Buona Pasquetta 2024 e… buon pesce d’aprile: frasi di auguri e poesie da inviare

Due ricorrenze in questo 1 aprile: ecco le frasi (anche divertenti) per augurare una buona Pasquetta ad amici e parenti.

Nella giornata di Pasquetta 2024 – o Lunedì dell’Angelo – è importante rivolgere gli auguri di buona festa ai propri amici e alla propria famiglia.

Ecco una serie di frasi e poesie da inviare su WhatsApp o condividere sui social per augurare una serena giornata alle persone più care.

Auguri di Pasquetta 2024: frasi e poesie da inviare

“Buongiorno! Che questa Pasquetta ti porti tanta gioia e serenità, allegria e momenti indelebili da trascorrere con amici e parenti”.

“Salute, gioia, voglia di vivere: per questa Pasquetta ti auguro di avere tutte queste cose e di trascorrere la giornata nel modo più sereno possibile”.

“Che il Signore possa rendere la tua Santa Pasqua felice, piena di amore e coraggio per superare le difficoltà della vita. Ti voglio bene”.

“Pasqua significa nuova vita, rinnovamento e liberazione dal male. Spero che questi giorni di festa per te rappresentino tutto questo e molto altro. Auguri”.

“Buongiorno e auguri di buona Pasquetta a te e a tutta la tua famiglia. Che possa essere una giornata serena e all’insegna della buona compagnia”.

Auguri di Pasquetta 2024 originali e divertenti

“Ti auguro una Pasquetta piena di allegria, amore e… cibo, tanto cibo!”.

“Da ‘che fai a Capodanno?’ a ‘che fai a Pasquetta?’ è un attimo! Ti auguro una serena giornata in compagnia delle persone a te più care… Ci risentiamo per il consueto ‘Cosa fai a Ferragosto‘?”.

“Un pensiero per tutte le uova di Pasqua sciolte sul sedile posteriore delle vostre auto” (RudyZerbi, Twitter).

“Non tutti i lunedì dell’anno sono una tragedia… C’è sempre il lunedì di Pasquetta! Una serena e felice giornata di festa a te e a tutti i tuoi cari”.

“Non è Pasquetta se non piove… Quindi, ricordati di portare l’ombrello per la tua scampagnata! Ahah, buona giornata!”.

Poesia e immagini di Pasquetta

Non esistono molte poesie o aforismi dedicati direttamente a Pasquetta, ma ce ne sono tantissime dedicate alla Pasqua. Di seguito ne proponiamo una di Gianni Rodari dedicata a uno dei simboli più belli (e gustosi) della festa: l’uovo di Pasqua.

Dall’uovo di Pasqua

è uscito un pulcino

di gesso arancione

col becco turchino.

Ha detto: “Vado,

mi metto in viaggio

e porto a tutti

un grande messaggio”.

E volteggiando

di qua e di là

attraversando

paesi e città

ha scritto sui muri,

nel cielo e per terra:

“Viva la pace,

abbasso la guerra”.

Una poesia di Pasqua/Pasquetta decisamente interessante, soprattutto in un periodo tormentato dalla guerra e in cui c’è bisogno di messaggi di speranza e pace.

Cosa si festeggia nel Lunedì dell’Angelo, le curiosità

A Pasqua si celebra la Resurrezione di Cristo e la sua vittoria sulla morte; a Pasquetta, invece, si ricorda la manifestazione dell’angelo alle donne giunte al sepolcro per adorare il corpo di Gesù crocifisso nel giorno di Venerdì Santo. Per questo la festa si chiama “Lunedì dell’Angelo“, anche se comunemente la definiamo “Pasquetta”.

Curiosità

perché ricorda l’incontro con l’Angelo delle donne andate a visitare il sepolcro di Gesù. La tradizione di organizzare pranzi e gite con amici e parenti per Pasquetta non ha solo origine civile. C’è anche un potenziale significato religioso legato all’apparizione di Gesù sulla via di Emmaus. Secondo la tradizione cristiana, Gesù avrebbe incontrato e avrebbe cenato con i suoi discepoli dopo l’incontro per convincerli della sua reale Resurrezione. E ciò sarebbe avvenuto proprio tra la domenica di Pasqua e il giorno successivo.

Nel 2024 Pasquetta coincide anche con il “Pesce d’aprile“: quindi è il momento delle gite, ma anche degli scherzi ad amici e parenti. Buon divertimento!

Idee su cosa fare l’1 aprile

