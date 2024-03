Pasqua e Pasquetta 2024: ecco cosa fare in Sicilia

Tutti gli eventi da Palermo a Catania, passando per Agrigento e tutto il resto della Sicilia per Pasqua e Pasquetta 2024

Il meteo promette sole e temperature sicuramente primaverili, ma forse vicine anche a quelle tipicamente estive. Le premesse sono dunque ottime per tutti i siciliani che si accingono a festeggiare le festività di Pasqua e Pasquetta 2024. C’è chi resterà a casa con i propri cari o con gli amici, ma c’è anche chi non vede l’ora di trascorrere due giornate fuori tra buon cibo, relax e divertimento. Ecco dove andare per le giornate del 31 marzo e dell’1 aprile. Diverse le opzioni possibili tra Catania, Palermo e in generale in tutto il territorio siciliano. Per chi volesse trascorrere la Pasquetta immersi nella natura, la Sicilia offre tantissimi percorsi di trekking, visite turistiche e luoghi suggestivi per il picnic perfetto.

Giardino di Kolymbethra – Agrigento



Una delle mete più affascinanti per chi ama la natura è il Giardino della Kolymbethra, in provincia di Agrigento. Un luogo di interesse naturalistico e speleologico: si tratta di un parco-giardino esteso su 5 ettari dove si può passeggiare tra agrumeti, uliveti, mandorleti e altre piante tipiche mediterranee. Ma il giardino nasconde anche bellezze di valore antropologico come gli ipogei risalenti a 2.500 anni fa: insieme al Parco archeologico della Valle dei Templi, è diventato una delle mete obbligate del Gran tour in Sicilia.

Rocca di Cefalù



Se siete amanti di natura e cultura, la rupe alta 268 metri è una tappa imperdibile: la vetta si raggiunge in due ore di passeggiata, partendo da Corso Ruggero. Un sentiero in salite immerso nel verde, recintato da mura risalenti al periodo medievale, dove è possibile raggiungere il punto più alto della Rocca per ammirare tutta la città, con un panorama che si estende da Palermo a Capo D’Orlando. Durante il percorso si possono ammirare i resti architettonici che testimoniano i primi insediamenti umani: il Tempio di Diana (risalente al IX secolo a.C) e il Castello di Cefalù (XIII secolo circa).

Sentiero per Cratere Piano del Lago



Questa, invece, rappresenta un’esperienza unica per tutti gli escursionisti che vogliono scoprire i segreti dell’Etna: si parte dal Rifugio Sapienza di Nicolosi, attraversando il parco dell’Etna in una nuova avventura che permette di esplorare il Cratere Laghetto, la Torre del filosofo e il panorama sul Mar Tirreno.

Visite guidate al Monastero dei Benedettini e all’Orto Botanico di Catania

Durante le festività pasquali il team di Officine Cultural porterà visitatori e visitatrici alla scoperta del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena e dell’Orto Botanico di Catania. Le visite guidate a cura di Officine Culturali all’Orto Botanico di Catania saranno possibili anche nel giorno di Pasqua: domenica 31 marzo 2024 alle 11:00 visitatori e visitatrici potranno immergersi tra i colori e i profumi del giardino scientifico dell’Università di Catania, trascorrendo una piacevole domenica mattina tra la natura senza lasciare la città, scoprendo le collezioni di alberi, piante e fiori. Tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00 sarà possibile visitare il Monastero dei Benedettini di Catania con i tour guidati che condurranno i partecipanti e le partecipanti in un viaggio alla scoperta della centenaria storia del complesso monastico.

Caccia alle uova di Pasqua alla Villa Bellini

La Villa Bellini di Catania, dopo il grande successo dello scorso anno, torna ad essere scenario naturale per una insolita caccia al tesoro tra i sentieri del parco. Una mattina di puro divertimento all’aria aperta per tutti i bambini catanesi e le loro famiglie. Sabato 30 marzo, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 la Villa Bellini di Catania sarà il set della seconda edizione della caccia alle uova di Pasqua. A nascondere le uova, preparare gli indizi e assicurare il divertimento, ci penseranno i ragazzi di Compagnia Curiosi Incanti, giovani artisti guidati da Giovanni Santangelo Lacanea, leader del settore intrattenimento, animazione e spettacolo in Sicilia.

Tutti gli altri eventi in Sicilia per Pasqua e Pasquetta 2024

Si prosegue a Palermo con diverse opportunità ed esperienze culturali: al Palazzo Bonocore – in omaggio alla mostra Palermo felicissima – un tuffo nel capoluogo siculo a cavallo tra Ottocento e Novecento, con un pranzo sotto gli affreschi da poco restaurati, per scoprire una delle residenze più importanti della città. Si potrà anche visitare il nuovo museo Città delle illusioni, che unisce la passione per la scienza dell’ottica con il divertimento, attraverso giochi di illusioni, percezioni visive, installazioni.