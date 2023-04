Pesce d’aprile, ma non solo: l’almanacco dell’1 aprile

Anniversari, santo del giorno e ricorrenze del primo aprile.

L’1 aprile è il 91º giorno del calendario gregoriano e mancano ancora 274 giorni alla fine dell’anno: per tradizione questo è il “giorno degli scherzi” (chiamati “Pesci d’aprile“), mentre la Chiesa Cattolica ricorda San Ugo Vescovo.

Cosa si celebra l’1 aprile

La Chiesa Cattolica ogni primo aprile ricorda San Ugo di Grenoble (o Ugo di Châteauneuf), fondatore dell’Ordine monastico di Chalais.

Nella stessa giornata, inoltre, a San Marino si celebra la Cerimonia di insediamento dei capitani reggenti, eletti dal Consiglio Grande e Generale.

Pesce d’aprile, cos’è: la storia

L’1 aprile c’è anche una ricorrenza particolarmente gradita ai “burloni”. È infatti il giorno del Pesce d’Aprile. Si tratta di una tradizione, particolarmente nota in Italia e in altri Paesi del mondo, che consiste nel progettare scherzi per amici e parenti proprio nel primo giorno di aprile.

Non è nota l’origine effettiva di questa tradizione. Ci sono varie storie, una delle quali risale perfino al Trecento: l’1 aprile il beato Bertrando di San Genesio avrebbe salvato un papa soffocato da una spina di pesce e quest’ultimo avrebbe decretato che, ad Aquileia, ogni anno in quel giorno non si mangiasse pesce. Una seconda versione della storia del Pesce d’Aprile risale invece all’introduzione del calendario gregoriano nel 1582. Prima che questo entrasse in vigore, il Capodanno veniva celebrato in corrispondenza dell’equinozio di primavera (tendenzialmente tra il 25 marzo e l’1 aprile). Dopo il 1582, si sarebbe diffusa la consuetudine di scambiarsi – proprio l’1 aprile – dei pacchetti vuoti come regali, in ricordo dell’antica festa ormai spostata all’1 gennaio.

Una terza ipotesi sull’origine del pesce d’aprile riguarda proprio il mondo della pesca. Si dice che spesso l’1 aprile – o comunque nei primi giorni della primavera – i pescatori tornassero a casa dopo le prime pesche primaverili e che fossero oggetto di scherzi e prese in giro ogni volta che, per qualsiasi motivo, si presentavano a mani vuote.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati dell’1 aprile, che in questa giornata festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: John Elkann, manager italiano; Giovanni Luca Picariello, rapper italiano noto come “Ghemon”; Milan Kundera, scrittore ceco; Alfio Marchini, imprenditore e politico italiano; Ettore Mo, giornalista italiano; Arrigo Sacchi, allenatore italiano; Giulia Salemi, modella italiana; Clarence Clyde Seedorf, ex calciatore e allenatore; Francesca Testasecca, modella e attrice italiana; Simona Ventura, conduttrice TV italiana;

Anniversari di nascita

Joseph de Maistre, filosofo, politico e giurista italiano;

Marie-Sophie Germain, matematica francese;

Debbie Reynolds, attrice statunitense;

Otto von Bismarck-Schönhausen, politico tedesco.

Anniversari di morte

Robert Doisneau, celebre fotografo francese;

Maximilien Ernst, pittore tedesco;

Marvin Gaye (Marvin Pentz Gay Jr), cantante statunitense;

Martha Graham, ballerina e coreografa statunitense.

Accadde oggi, 1 aprile

1748 – Gli scavi archeologici voluti da Carlo di Borbone riportano alla luce l’antica città di Pompei.

1826 – Samuel Morey brevetta il motore a combustione interna.

1867 – Singapore diventa una colonia britannica.

1933 – Boicottaggio del neoeletto nazista Julius Streicher contro ogni compagnia d’affari ebraica in Germania. Si tratta di uno dei primi episodi dell’antisemitismo di era hitleriana che condurrà alla Shoah.

1934 – L’1 aprile Papa Pio XI proclama santo Don Bosco.

1936 – Nestlé mette in commercio il primo caffè solubile.

1957 – Il servizio sugli Alberi degli Spaghetti nel Canton Ticino della BBC diventa uno dei più famosi Pesci d’Aprile di sempre.

1979 – La Persia diventa Repubblica islamica d’Iran.

1997 – L’1 aprile, in Giappone, va in onda il primo episodio dell’anime Pokémon.

2001 – I Paesi Bassi sono il primo Paese al mondo a legalizzare il matrimonio fra persone dello stesso sesso.

2004 – Google pubblica il servizio adware di posta elettronica Gmail.

2009 – Albania e Croazia entrano nella Nato.

