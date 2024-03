Da Geolier a Mare Fuori e Bridgerton, ecco le uova di Pasqua personalizzate

Tutte le idee per delle uova di cioccolato originali da regalare a Pasqua 2024.

Ogni anno per le festività pasquali le pasticcerie artigianali tirano fuori la loro fantasia, creando uova di Pasqua personalizzate. Tra le idee principali vi è quasi sempre quella di mettere in risalto personaggi di spicco del momento: è quello che ha fatto la cioccolateria Piluc, dando vita all’edizione limitata dell’uovo di Geolier.

Pasqua è anche un momento per fare del bene e rendersi utili per gli altri, come nel caso di Francesco Totti, con il suo uovo di Pasqua solidale. Scopriamo insieme le uova di Pasqua personalizzate più particolari del 2024.

Le uova di Pasqua personalizzate: i personaggi famosi

L’Ovolier – Cioccolateria Piluc

Luciano Pipolo, della cioccolateria napoletana Piluc, ha ideato un uovo di Pasqua artigianale dedicato a Geolier. In edizione limitata, l’Ovolier è spopolato ormai da settimane sui social e può essere ordinato sul sito di Piluc. Sull’onda del successo di I p’ me tu p’ te, arrivata seconda al Festival di Sanremo, l’Ovolier sarà la sorpresa perfetta per rendere più dolce la vostra Pasqua.

L’uovo di Pasqua solidale di Francesco Totti

L’azienda Sovrano ha prodotto per questa Pasqua l’uovo al cioccolato di Francesco Totti, presentato dall’ex capitano della Roma a inizio marzo, visitando il Policlinico Campus Biomedico di Trigoria, dove ha regalato qualche uovo ai pazienti in cura.

Per ogni pezzo venduto, che può essere acquistato al supermercato, 30 centesimi saranno donati per la ricerca sulle Patologie degenerative nell’apparato muscolo scheletrico, in particolare negli anziani, attraverso il progetto del Campus Biomedico.

Qualcuno, visto il caso delle uova di Chiara Ferragni ancora aperto, ha storto il naso per l’iniziativa. Qualcun altro sostiene che i 30 centesimi in beneficenza non siano una cifra adeguata all’intento e il 18 marzo il Codacons ha annunciato di aver chiesto chiarimenti in merito. Intanto i prodotti in vendita sono andati a ruba.

Uova di Pasqua personalizzate dedicate alle serie tv

Diverse le uova di Pasqua pensate per gli amanti delle serie tv: da Bauli arrivano ben tre uova di cioccolato a tema serie tv: l’uovo di Mare Fuori, quello de Il trono di Spade e per finire quello di House of the Dragon.

Dall’azienda Witor’s arrivano invece le uova di cioccolato ispirate a Bridgerton, la serie tv Netflix ambientata in epoca vittoriana che ha fatto milioni di visualizzazioni.

Uova di Pasqua artigianali limited edition

Non sono personalizzate, ma sono virali e già esaurite le uova di Pasqua in edizione limitata ideate e prodotte dallo chef e giudice di MasterChef Antonino Cannavacciuolo.

La storica azienda cioccolateria di Varazze (Savona) Lavoratti, acquistata tempo fa da Fabio Fazio, ha creato con gli chef di Gucci Osteria Da Massimo Bottura un uovo dove il cioccolato fondente dell’Ecuador incontra il limone delle Cinque Terre e il rosmarino.