Scontro frontale nel tunnel della circonvallazione: due feriti nel Siracusano, uno è grave

Grave impatto ad Avola: due le persone in ospedale dopo l'ennesimo incidente sulle strade siciliane.

Si registra l’ennesimo grave incidente stradale nel tunnel della circonvallazione di Avola, in provincia di Siracusa. Il bilancio è di due feriti.

Uno di loro, purtroppo, sarebbe in gravi condizioni.

L’incidente in circonvallazione ad Avola

La dinamica dello schianto è ancora da accertare. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi frontalmente – all’interno di un tunnel della circonvallazione del Siracusano – sarebbero stati due mezzi: un’auto e un autocarro. In seguito all’impatto, due persone sono rimaste ferite, una in modo serio.

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno trasferito entrambi i feriti in ospedale, e gli agenti della polizia municipale di Avola per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada sarebbe rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di rito dopo il sinistro.

Lo schianto a Marina di Ragusa

Sulla Strada Provinciale 25, nel territorio di Marina di Ragusa, nelle scorse ore si è verificato un altro incidente. Almeno due i feriti in seguito a un tamponamento multiplo in contrada Palazzolo, che ha interessato diverse auto. Non si conoscono le condizioni dei feriti. Sul posto sono intervenute forze dell’ordine e operatori del 118 per le operazioni di soccorso.

Immagine di repertorio