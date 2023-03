Auto si schianta contro palo, incidente vicino alla zona industriale: un ferito

Nuovo incidente nella notte ad Agrigento, ecco la prima ricostruzione.

Momenti di preoccupazione in contrada San Benedetto, nei pressi della zona industriale di Agrigento, dove nella notte si è verificato un pericoloso incidente stradale.

Il bilancio è di un ferito, fortunatamente – secondo le prime informazioni – non in gravi condizioni.

Incidente in contrada San Benedetto ad Agrigento

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, un’auto – modello Citroën C3 – condotta da un 37enne si sarebbe schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica nei pressi dell’area industriale agrigentina, per l’esattezza lungo contrada San Benedetto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 per soccorrere l’automobilista 37enne, rimasto ferito. Trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in ambulanza, l’uomo non sarebbe in gravi condizioni nonostante i traumi sparsi riportati in seguito all’impatto.

Intervenuti anche gli agenti della sezione Volanti della Questura per i rilievi e gli accertamenti di rito sulla dinamica del sinistro.

Immagine di repertorio