Scoppia la caffettiera, donna muore ustionata: la tragica fine di Lucia Taormina a Borgetto

Sotto shock la comunità del Palermitano: la vittima era una nota e stimata insegnante.

Ustionata in seguito a un terribile incidente domestico: è la dinamica della tragica fine di Lucia Taormina, donna di 66 anni, scomparsa negli scorsi giorni a Borgetto, in provincia di Palermo.

Nonostante la corsa in ospedale e i tentativi di soccorrere la malcapitata, la 66enne è deceduta.

Ustionata dopo un incidente domestico a Borgetto

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, nei giorni scorsi, la 66enne di Borgetto sarebbe stata travolta da una fiammata dopo lo scoppio di una caffettiera sul fornello di casa. Un incidente che, purtroppo, si è concluso nel peggiore dei morti.

In seguito all’intervento del 118, la donna è stata trasferita in ambulanza all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Purtroppo le sue condizioni erano già disperate: aveva ustioni gravi su circa il 90% del corpo. Poche ore dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione nel nosocomio palermitano, la donna è deceduta.

I funerali

L’ultimo saluto per l’insegnante scomparsa si terrà nella chiesa Madre di Partinico sabato 6 aprile alle ore 15.

Il cordoglio per la morte di Lucia Taormina

Lucia Taormina, vittima dell’incidente domestico di Borgetto, era una docente dell’istituto comprensivo Privitera Polizzi di Partinico: da poco era andata in pensione. La scuola ha voluto ricordare l’ex insegnante con un messaggio di cordoglio sulla propria pagina Facebook: “Con tristezza e profondo dispiacere, la comunità scolastica dell’istituto comprensivo Privitera Polizzi si unisce al dolore dei familiari per la tragica scomparsa della nostra cara insegnante Lucia Taormina. Il dirigente scolastico, tutti i colleghi, il personale scolastico e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla, ne hanno potuto apprezzare le grandi doti umane, l’immane lealtà, la generosità, la sincerità e il forte attaccamento alla scuola. Grazie di cuore. Riposa in pace Lucia”.

Il Coro Polifonico “Pontis Mariae” ha annullato il concerto previsto per le prossime ore in segno di lutto. “Un grave lutto ha colpito la nostra realtà corale: la mamma della nostra pianista Roberta Oliveri, la professoressa Lucia Taormina, a causa di un grave incidente domestico purtroppo non ce l’ha fatta. Per tal motivo il nostro concerto sarà rinviato a data da destinarsi”.