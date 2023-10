Tragedia sfiorata vicino all’Eurospin, auto sbanda e sfonda il cancello

Spaventoso incidente a Palermo. Sul posto 118, vigili del fuoco e agenti di polizia municipale.

Momenti di paura in via San Lorenzo a Palermo, vicino al supermercato Eurospin, dove negli scorsi giorni si è registrato un brutto incidente.

Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il 48enne coinvolto, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Incidente in via San Lorenzo, paura vicino all’Eurospin

Rimane ancora da chiarire la dinamica dei fatti, avvenuti alcuni giorni fa anche se la notizia è stata divulgata solo nelle scorse ore. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto – un 48enne – avrebbe perso il controllo del proprio mezzo. L’auto avrebbe sbandato e avrebbe sfondato una cancellata per poi finire la propria corsa – ribaltata – nel parcheggio dell’Eurospin. Non risulterebbero altri mezzi coinvolti.

Un incidente incredibile, che per fortuna non ha avuto conseguenze molto gravi. Sul posto, in seguito alle segnalazioni, sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti di polizia municipale.

Trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo, il 48enne non avrebbe riportato gravi ferite. Gli agenti di polizia municipale lo avrebbero già sentito per ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente verificatosi a Palermo nel giro di pochissimi giorni.

Immagine di repertorio