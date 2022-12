Grave incidente a Favara, auto si ribalta: due feriti, uno in pericolo di vita

Pesante il bilancio dell'incidente avvenuto a Favara. Per uno dei due giovani è stata disposta la prognosi riservata sulla vita.

Un brutto incidente stradale si è verificato nelle scorse ore in via Aldo Moro, a Favara, in provincia di Agrigento.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una Bmw e una Fiat, protagoniste di uno scontro frontale. Uno dei due mezzi si sarebbe anche ribaltato sull’asfalto e nell’occasione sono rimaste ferite due persone.

I soccorsi dei feriti

In particolare, un 19enne avrebbe riportato gravi traumi e, pertanto, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Villa Sofia di Palermo con prognosi riservata sulla vita.

L’altro soggetto coinvolto, un altro giovane, è stato invece portato dai sanitari del 118 all’ospedale San Giovanni Di Dio ad Agrigento e le sue condizioni di salute sarebbero meno preoccupanti.

Sono in corso gli accertamenti su dinamica e responsabilità da parte dei carabinieri.