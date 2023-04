Scossa elettrica a lavoro, gravemente ustionati due operai

Nuovo incidente sul lavoro nella zona industriale di Gela: due operai 30enni feriti gravemente.

Si registra l’ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia, questa volta a Gela (in provincia di Caltanissetta): due operai sarebbero rimasti gravemente ustionati.

I feriti sono due operai 30enni e sono rimasti coinvolti in un brutto incidente nella zona industriale gelese.

Incidente sul lavoro a Gela, due operai ustionati

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, i due operai – attivi in un’azienda della zona industriale di Gela – sarebbero stati colpiti da una violenza scarica elettrica.

In seguito alla scossa, entrambi avrebbero riportato ustioni e ferite alla testa, al volto e al collo. Per entrambi si è rivelato necessario, dopo l’intervento dei soccorritori del 118, il trasferimento in ospedale. Uno dei due si trova all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela nel reparto di Rianimazione, mentre l’altro – dopo il trasferimento a Catania con l’elicottero – si trova al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro.

Al momento non sono note ulteriori notizie sulle loro condizioni.

Immagine di repertorio