Incastrato sotto un autobus, drammatico incidente per meccanico di Naro

In ospedale l'operaio rimasto incastrato mentre lavorava nell'Agrigentino: ecco la dinamica dei fatti.

Si registra un nuovo incidente sul lavoro in Sicilia, per la precisione a Naro, in provincia di Agrigento: un meccanico sarebbe rimasto incastrato sotto un autobus, riportando delle ferite.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 16 febbraio in viale Europa.

Incidente sul lavoro a Naro, meccanico incastrato sotto l’autobus

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il meccanico sarebbe rimasto incastrato sotto il mezzo pesante – un autobus di linea, da alcuni giorni in sosta nei pressi della Statale che da Naro conduce a Camastra – che stava riparando. All’origine dell’incidente, con ogni probabilità, il cedimento improvviso del cric.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e gli operatori del 118 per soccorrere il malcapitato.

Come sta il meccanico coinvolto nell’incidente sul lavoro

Il meccanico sarebbe riuscito a liberarsi dal mezzo. I sanitari del 118 lo hanno trasferito all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì per gli accertamenti e le cure del caso. Avrebbe riportato delle ferite al braccio.

La tragedia sul lavoro

Si è concluso nel peggiore dei modi un altro incidente sul lavoro, poche settimane fa, a Noto (in provincia di Siracusa). Vittima un 73enne, rimasto schiacciato da un mezzo pesante che stava riparando.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava collegando i cavi della batteria di un furgone Iveco Daily e di un Suv modello BMW X5 bianco quando improvvisamente, in seguito all’impulso ricevuto sull’acceleratore, il mezzo pesante si sarebbe mosso schiacciando il 73enne. Per la vittima, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La strage di Firenze

Un crollo nel cantiere dove erano in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo supermercato a Firenze, nelle scorse ore, ha provocato quattro morti. Nella notte, i vigili del fuoco hanno recuperato il quarto cadavere. La procura di Firenze, guidata dal procuratore capo Filippo Spiezia, ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e crollo colposo relativamente all’incidente sul lavoro.

Immagine di repertorio