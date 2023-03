Terrore a lavoro, operaio precipita dal soffitto: trasportato in ospedale

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia, stavolta a Siracusa. L'operaio, secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe caduto da 5 metri.

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia. L’ultimo inconveniente si è verificato ieri pomeriggio alla Cittadella di Siracusa, dove un uomo è precipitato da un’altezza di 5 metri mentre stava effettuando dei lavori al soffitto della struttura.

Secondo le prime informazioni, a provocare l’incidente sarebbe stato un cornicione che si sarebbe sfarinato sotto i piedi del lavoratore.

Il malcapitato è stato quindi trasportato in ospedale e sottoposto alle cure del personale medico. Fortunatamente, l’operaio precipitato a Siracusa non si troverebbe in pericolo di vita.