Sconto auto-scooter in via Principe di Napoli, una donna ferita

Una donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale a seguito dell'incidente avvenuto nelle corse ore a Licata.

Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ore in via Principe di Napoli a Licata, in provincia di Agrigento. A scontrarsi, secondo le prime informazioni, sarebbero stati uno scooter e un’auto.

Nell’occasione è rimasta ferita una donna che si trovava alla guida del mezzo a due ruote.

I soccorsi e le condizioni della ferita

La malcapitata è stata soccorsa dai sanitari del 118 e successivamente trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata per essere sottoposta a ulteriori accertamenti.

Fortunatamente, la donna ferita non si troverebbe in gravi condizioni. Sul posto si sono presentati anche gli agenti della Polizia Municipale di Licata per provvedere ai rilievi di rito e ricostruire la dinamica.