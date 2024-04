Incidente sul lungomare dell’Addaura, coinvolti autobus e mini-van: un ferito

Il conducente del Piaggio Porter è fuggito, non prestando soccorso e facendo perdere le sue tracce.

Incidente stradale sul lungomare dell’Addaura, a Palermo. Nello scontro sono rimasti coinvolti un Piaggio Porter e un autobus della linea 603, che collega la zona dello stadio alla borgata marinara di Mondello.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La dinamica dell’incidente sul lungomare dell’Addaura

Nell’impatto è rimasto ferito il conducente dell’Amat: il mini-van trasportava, infatti, delle pesanti travi e una di queste avrebbe colpito il parabrezza, facendo finire le schegge sull’autista. Parte del carico è, inoltre, finito in strada.

Chi si trovava alla guida del Piaggio Porter è nel frattempo fuggito, non prestando soccorso e facendo perdere le sue tracce. Quando è stato lanciato l’allarme dell’incidente sul lungomare dell’Addaura, sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Questi hanno trasportato il ferito a Villa Sofia e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale hanno avviato le ricerche del pirata della strada. In corso anche i rilievi per stabilire la dinamica dello scontro.