Tragedia sfiorata sulla ex SP44, auto si ribalta in campo e rischia di travolgere i braccianti

Carabinieri in azione a Marina di Modica dopo il sinistro: ecco la prima ricostruzione dell'accaduto.

Momenti di preoccupazione a Marina di Modica, in provincia di Ragusa, dove un’auto si è ribaltata lungo la ex Strada Provinciale 44 rischiando di travolgere alcuni braccianti agricoli.

La vicenda si è conclusa senza feriti, fortunatamente, anche se la paura per le persone coinvolte è stata tanta.

Auto ribaltata a Marina di Modica, l’incidente

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo e finito la sua corsa sul terreno sottostante la ex SP 44. Lì si trovavano alcuni braccianti agricoli intenti a raccogliere degli ortaggi.

Fortunatamente, l’auto non avrebbe travolto nessuno di loro e il conducente sarebbe riuscito a uscire praticamente illeso dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito.

Dramma per un agricoltore

Un brutto incidente ha interessato nelle scorse ore un agricoltore, ribaltatosi con il proprio trattore a Licata, in provincia di Agrigento. L’uomo, un 66enne, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per le cure necessarie. Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso.

Immagine di repertorio