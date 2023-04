L’incidente e la corsa in ospedale, Mohamed Hafsi muore a soli 20 anni nel Trapanese

Ancora incidenti mortali in Sicilia, l'ennesima vittima è il 20enne Mohamed Hafsi. Per lui inutili i soccorsi e il trasporto in ospedale.

Scorre nuovamente il sangue lungo le strade siciliane. Un incidente mortale si è verificato intorno alle 21 di ieri, venerdì 21 aprile, in via Trapani a Marsala, a pochi metri di distanza dal supermercato Decò, in contrada Santa Venera.

Incidente Marsala, giovane deceduto in ospedale

A perdere la vita è stato Mohamed Hafsi, 20 anni, che si trovava a bordo di uno scooter in compagnia di un altro giovane.

Le condizioni del 20enne sono apparse subito molto gravi e a nulla è valso il trasporto all’ospedale “Paolo Borsellino”. Mohamed Hafsi è infatti deceduto dopo essere arrivato al nosocomio.

Incidente Marsala, cosa è successo

Secondo la ricostruzione del sinistro, nell’impatto sono rimaste coinvolte anche altre due vetture, una Lancia Ypsilon e una Fiat 500. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che si sono propagate dopo l’incidente.

L’incendio ha bruciato totalmente lo scooter e ha aggredito parzialmente la Fiat 500. Si sono presentati anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. La dinamica dell’accaduto è ancora da comprendere.

Morte Mohamed Hafsi, il cordoglio sui social

Sono tanti, in queste ore, i messaggi di cordoglio che si stanno moltiplicando sui social per il decesso del 20enne. “Ciao, Mohamed! Noi, ancora increduli, ci uniamo al grandissimo ed inimmaginabile dolore della famiglia Hafsi e mandiamo loro un forte abbraccio. Ti abbiamo visto crescere e questa notizia ci ha addolorati immensamente!“, si legge sulla pagina Facebook di Marhaba Onlus.