Tragedia sulla A29, moto si schianta contro un’auto chi sono le due giovani vittime

Due giovani, due amici uniti anche dal destino. Il tragico epilogo questa mattina, sulla A29, il loro viaggio in moto è finito contro un'auto ferma in corsia di emergenza.

Alessio Fardella, 36 anni e Salvatore Tantillo, 20 anni. Due giovani, legati da una grande amicizia ma anche da un tragico destino. Le loro due vite cancellate da un incidente in moto avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla A29 in direzione Palermo, all’altezza di Leroy Merlin.

La ricostruzione dell’incidente

Da quanto si apprende, una Honda Sh 600, contro una Bmw parcheggiata in corsia di emergenza. Sembra che l’automobile si trovasse lì per un guasto e il conducente si era fermato sulla carreggiata.

A lanciare l’allarme gli automobilisti che hanno visto i due giovani sull’asfalto a decine di metri dal punto dell’impatto che è stato violentissimo.

Per Alessio e Salvatore, non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi. Sono morti, dopo l’impatto dello scooter su cui i due viaggiavano contro un’auto in sosta sulla corsia di emergenza.

Le indagini

Le indagini della Polstrada chiariranno le circostanze e la dinamica di questo tragico incidente. sono ancora alle prime battute.

I corpi delle due vittime stanno per essere trasferiti alla Medicina legale del Policlinico e non è escluso che sia disposta l’autopsia.

Rabbia e dolore sui social

Rabbia e sgomento nel quartiere Cruillas appena appresa la tragica notizia. I due giovani erano molto conosciuti. E sui social in molti utenti hanno commentato la notizia della morte dei due amici.