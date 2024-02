È morto al Policlinico l'uomo che aveva investito un camion in autostrada

Lutto a Messina per la morte al Policlinico dell’uomo che aveva investito un camion sulla Messina-Catania, nei pressi di Tremestieri. Il 48enne, una guardia giurata, si stava recando al lavoro a Catania quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro il mezzo pesante. Le indagini sono state affidate alla Polizia stradale, mentre sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.