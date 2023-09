Incidente fra due mezzi pesanti nel Nisseno, traffico bloccato

Incidente fra due mezzi pesanti a Caltanissetta, sulla strada statale 626. Personale Anas sul posto e traffico bloccato

Sulla strada statale 626 “della Valle del Salso” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incidente al chilometro 10,200, in prossimità dell’innesto con la SS640dir “Raccordo di Pietraperzia”, a Caltanissetta.

Incidente nel Nisseno

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due mezzi pesanti. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. La comunicazione ufficiale dell’incidente è stata fatta attorno alle 20:10.

Foto d’archivio