Paura nel Ragusano, auto “vola” sull’asfalto e si ribalta: due feriti

Violento incidente a Modica, in provincia di Ragusa, con un'auto protagonista di un ribaltamento. Sul posto i soccorritori,

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato ieri sera in via Sorda Sampieri, la vecchia Modica-Marina di Modica, in provincia di Ragusa.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, un automobilista sarebbe stato protagonista di un sinistro di natura autonoma causato dal ribaltamento del proprio mezzo.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto a prestare soccorso allo sfortunato conducente. Giunti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi di rito e mettere l’arteria in sicurezza.

Il conducente e un’altra persona presente a bordo dell’auto avrebbero riportato delle ferite e, pertanto, è stato necessario il trasporto all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Ancora da comprendere cosa possa aver generato il sinistro.

