Grave incidente, auto si schianta contro albero: uomo in codice rosso

La prima ricostruzione dell'incidente di Mondello, l'ennesimo di un febbraio particolarmente drammatico sul fronte sinistri.

Brutto incidente a Mondello (Palermo), in via Margherita di Savoia: c’è un ferito, purtroppo in gravi condizioni.

Al momento il malcapitato si trova in ospedale, dove è stato trasferito in codice rosso.

Incidente a Mondello, uomo si schianta contro albero

Sono ancora poche le informazioni sul sinistro, la cui dinamica esatta è attualmente al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, un’auto – con a bordo l’uomo rimasto ferito – si sarebbe schiantata contro un albero in via Margherita di Savoia a Mondello per cause ancora da definire.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il malcapitato (incastrato tra le lamiere) dall’abitacolo del veicolo e gli operatori del 118 per trasferire il ferito in ospedale. Sembra che le condizioni dell’uomo siano abbastanza gravi: sarebbe giunto, infatti, al Pronto Soccorso in codice rosso. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sul suo stato di salute.

Necessario anche l’intervento della polizia municipale per i rilievi del caso. Si tratta dell’ennesimo grave incidente nel capoluogo regionale in questo febbraio caratterizzato da una lunga scia di sangue sulle strade siciliane: uno dei più gravi, con esito mortale, è avvenuto in viale Regione Siciliana a inizio mese.

Immagine di repertorio