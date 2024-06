L’incidente a Monreale e la tragedia: il 20enne Kevin Giordano è morto

Si sono spente le speranze per il 20enne, coinvolto in un terribile incidente tra Monreale e Palermo.

Nulla da fare per il giovane Kevin Giordano, il 20enne coinvolto in un grave incidente stradale a Monreale (Palermo) lo scorso 13 giugno.

Il ragazzo è deceduto nelle scorse ore all’ospedale Civico.

L’incidente a Monreale e la morte, addio al 20enne Kevin Giordano

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, Kevin sarebbe rimasto coinvolto in un incidente sulla Strada Provinciale 69 tra Monreale e Palermo. Il 20enne sarebbe caduto con lo scooter nei pressi di una curva, per cause da accertare, e si sarebbe schiantato contro il guardrail.

Subito dopo l’impatto, gli operatori del 118 avevano trasferito il 20enne all’ospedale Civico, nel reparto di Neurochirurgia. Purtroppo le sue condizioni erano apparse sin da subito disperate.

Il cordoglio

Sotto shock l’intera comunità. Kevin Giordano viveva a Palermo, allo Sperone, quartiere che adesso si stringe attorno alla famiglia devastata dal dolore per la scomparsa improvvisa del giovane. Aveva una grande amore per la cucina, ma i suoi sogni di trasformare la sua passione in un lavoro sono stati distrutti dall’incidente mortale.

Tra i tanti messaggi ci sono quelli dei familiari che hanno sperato fino all’ultimo che Kevin Giordano potesse farcela: “Il mio tutto si è fermato 13/06 alle 17:16, da quella maledetta telefonata (…) Amore mio, sei stato un leone fino alla fine”.

“Hai lottato ma il Signore vuole solo persone buone”, scrive l’amica Giulia.

