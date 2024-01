Schianto contro un camion fermo, Alberto morto a soli 19 anni nel Palermitano

Un nuovo incidente mortale in Sicilia: un 19enne perde la vita mentre viaggia a bordo del suo scooter. Ecco la prima ricostruzione dell'accaduto.

Ancora una tragedia sulle strade siciliane: in seguito a un terribile incidente ad Altofonte – in provincia di Palermo – è morto il giovane Alberto Lo Presti, di appena 19 anni.

L’incidente è avvenuto nei pressi di un ex distributore di benzina in via Vittorio Emanuele.

Incidente mortale ad Altofonte, vittima Alberto Lo Presti

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, mentre viaggiava in paese a bordo del suo scooter Honda Sh il 19enne avrebbe impattato – per cause da accertare – con un camion fermo della nettezza urbana all’altezza di un distributore di benzina da tempo dismesso.

L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale: inutili i tentativi di soccorso degli operatori del 118 per salvare il 19enne. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia municipale per i rilievi del caso: sono attualmente in corso le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Necessaria la chiusura temporanea della strada in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni, con il conseguente aumento del traffico nella zona interessata dal sinistro mortale.

Una scia di drammi e tragedie

Dall’inizio dell’anno, il numero delle giovani vittime causate dagli incidenti stradali in Sicilia non fa altro che aumentare. L’elenco è iniziato con il 26enne Matteo Virzì, deceduto a Capodanno a Belpasso (CT) ed è proseguito fino al 19enne Alberto Lo Presti. Nelle scorse ore, un altro grave incidente ha interessato la rotonda di Palma di Montechiaro vicino alla Statale 115: 4 i feriti, di cui uno purtroppo in condizioni critiche.

